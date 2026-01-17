Блэкаут не помешал появиться на свет трем малышам в Сегеже
О счастливом событии для семей из Сегежи — рождении ребенка, которое происходило во время длительного отключения электроэнергии и водоснабжения города, рассказал в Telegram-канале официальный источник в республиканском минздраве.
Ночной дежурной смене пришлось принимать роды одновременно у трёх мам.
«Наши медики не растерялись, иногда применяя в качестве дополнительного света обычные фонарики. Ведь резервные источники электроэнергии подпитывают только основные отделения: реанимацию, где работают аппараты ИВЛ, операционные и станцию кислородного генератора»,
— говорится в сообщении.
На свет появились трое малышей — две девочки и мальчик — они здоровы.
Напомним, вечером 15 января Сегежа оказалась полностью обесточенной. Энерго- и водоснабжение города было полностью восстановлено днём 16 января.