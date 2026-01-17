Жители Петрозаводска стали меньше жаловаться на коммунальные службы

Жители Петрозаводска стали меньше жаловаться на «зимние» вопросы и коммунальные службы, сообщили в администрации города.

В два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились обращения, связанные с уборкой снега: 626 обращений в 2026 году и 1283 — в 2025 году. Также вдвое уменьшилось число жалоб на вывоз мусора.

«Коммунальными службами зафиксировано в пять раз меньше случаев замерзания систем в многоквартирных домах: даже в самые сильные морозы общее их число составляло не более восьми адресов. Все инциденты были оперативно устранены в течение суток»,

— говорится в сообщении.

Вопросы о деятельности управляющей компании или ТСЖ жители карельской столицы рекомендовали направлять в республиканский госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору.