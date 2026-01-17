Подростки заставили переживать ветерана войны в Карелии

Неизвестные совершают вечерние прогулки на чердаке дома на улице Гоголя в Петрозаводске, информацию об этом случае сообщили дважды на «пульт» 16 января, рассказали в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

По словам автора поста, подростки или молодые люди мусорят, повредили и взломали петли замка и проникают на чердак, который регулярно посещают. Кроме того, неизвестные «заставили переживать ветерана Великой Отечественной войны! Ходили и шумели над её квартирой!».

Житель Петрозаводска просит гостей чердака дать ветерану жить спокойно, а полицию — установить любителей вечерних прогулок.