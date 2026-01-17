Карельский школьник стал инспектором ДПС

Новый год наступил, а истории о всероссийской ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний» (0+) продолжаются. Очередной поделились в республиканской Госавтоинспекции.

По информации источника, служба исполнила мечту восьмилетнего школьника – стать инспектором Госавтоинспекции.

Мальчику вручили символические атрибуты инспектора — жезл и форменную фуражку, и пригласили в патрульный автомобиль. Школьник узнал, как работает спецсигнальное оборудование и какие ежедневные задачи выполняют дорожно-патрульные службы.

Для юного гостя провели экскурсию по ключевым подразделениям Госавтоинспекции: музею истории ОРУД-ГИБДД, межрайонному регистрационно-экзаменационному отделу и центру автоматизированной фиксации административных правонарушений.

Здесь мальчик узнал об становлении и развитии ГАИ, процессе регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений, и современных технологиях, помогающих выявлять нарушителей ПДД и обеспечивать безопасность на дорогах.