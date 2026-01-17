Больному раком жителю США врачи дали полгода, он прожил 40 лет

Житель Соединенных Штатов, грек по происхождению, заболел раком легких 40 лет назад. Врачи прогнозировали, что умирающему осталось жить не более полугода, однако этого не случилось, передает Lenta.ru со ссылкой на газету The Daily Express.

Пациент отказался от агрессивной терапии и уехал на родину — остров Икария, известный высоким уровнем долголетия своих жителей. После переезда состояние мужчины стало улучшаться. Он вернулся к физическому труду, много времени проводил с друзьями и вел размеренный образ жизни.

Спустя годы мужчина вернулся в США, чтобы узнать причину своего выздоровления, но медики, поставившие ему диагноз, не дожили до этой встречи.

По мнению эксперта National Geographic, изучавшего феномен «голубых зон» (мест на планете, где люди живут существенно дольше, чем в среднем по миру), грек смог почувствовать улучшение благодаря резкому снижению уровня стресса и смене образа жизни, сообщает источник.