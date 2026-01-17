Об аварийном доме в Пряжинском районе узнал Бастрыкин

Жительница Пряжинского района обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и сообщила, что ее семью длительное время не расселяют из многоквартирного дома в поселке Кудама, сообщили в республиканском комитете.

По информации источника, здание 1950 года постройки длительное время находится в непригодном состоянии: печи и полы разрушены, стены и потолочные перекрытия деформированы. В 2018 году строение признано аварийным, но жителей дома до сих пор не расселили.

«В связи с этим заявительница, воспитывающая несовершеннолетнего сына-инвалида, вынуждена арендовать жилплощадь за свой счет, что для нее финансово затруднительно. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли»,

— говорится в сообщении.

Отмечается, что республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту, а Александр Бастрыкин затребовал доклад.