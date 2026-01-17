17 января 2026, 14:17
В Карелии снизилось число аварий с участием детей
Госавтоинспекция Карелии озвучила данные о ДТП с участием несовершеннолетних
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска
В Карелии на треть снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Такие данные привели в республиканской Госавтоинспекции.
По информации источника, по итогам 2025 года в результате 88 ДТП пострадали 96 детей, один ребёнок погиб. С участием детей-пассажиров зарегистрировано 33 транспортных происшествия, в результате 40 несовершеннолетних получили травмы, один погиб.
Количество нарушений правил перевозки детей также сократилось на 5%. Всего зафиксировано 1505 случаев.
Вдвое уменьшилось число дорожных инцидентов с участием детей-водителей транспортных средств. Зарегистрировано 19 таких происшествий, в результате которых травмированы 19 несовершеннолетних, сообщили в ГАИ.