Карельская спортсменка вошла в пятёрку лидеров гонки юниорок

Студентка училища олимпийского резерва в Кондопоге, Екатерина Лянгина, вошла в пятёрку лидеров всероссийских соревнований по биатлону среди юниоров и юниорок 19-20 лет «Приз памяти Данилова А.А.», сообщили паблики спортивной организации.

Наша землячка заняла четвёртое место на дистанции 12,5 км, допустив три промаха на огневых рубежах. Следующий старт — спринт. Старты проходят в городе Чайковский Пермского края.

Ранее «Петрозаводск говорит» сообщал об успешном выступлении Екатерины Лянгиной на стартах в Тюмени, где она завоевала бронзовую медаль.