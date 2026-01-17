17 января 2026, 15:10
Карельская спортсменка вошла в пятёрку лидеров гонки юниорок
Биатлонистка из Карелии борется за медали всероссийских соревнований
Фото иллюстративное: freepik
Студентка училища олимпийского резерва в Кондопоге, Екатерина Лянгина, вошла в пятёрку лидеров всероссийских соревнований по биатлону среди юниоров и юниорок 19-20 лет «Приз памяти Данилова А.А.», сообщили паблики спортивной организации.
Наша землячка заняла четвёртое место на дистанции 12,5 км, допустив три промаха на огневых рубежах. Следующий старт — спринт. Старты проходят в городе Чайковский Пермского края.
Ранее «Петрозаводск говорит» сообщал об успешном выступлении Екатерины Лянгиной на стартах в Тюмени, где она завоевала бронзовую медаль.