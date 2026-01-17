Следком России поручил проверить страшную ферму под Петрозаводском

В центральный аппарат Следственного управления России представят доклад по информации о жестоком обращении с животными в селе Заозерье, сообщили в республиканском ведомстве.

В социальной сети размещено обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку информации о жестоком обращении с животными на ферме в Заозерье.

Напомним, депутат Заксобрания Карелии обнаружила жуткую ферму под Петрозаводском, где животных морят голодом, а трупы животных выкидывают.

«Следственными органами СК России по Республике Карелия по данному факту проводится проверка о нарушении санитарно-эпидемиологических правил»,

— говорится в сообщении.

Глава российского ведомства поручил руководителю республиканского комитета Михаилу Козлову представить доклад о ходе проверки и по доводам обращения.