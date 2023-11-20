Жителей Карелии призвали не подкармливать лебедей

Судьба царственных птиц, оставшихся на водоемах Карелии, беспокоит местных жителей. Птиц видели в нескольких местах в Петрозаводске.

В Минприроды региона призвали не вмешиваться в жизнь лебедей и не подкармливать птиц хлебом и булками. Неправильная подкормка может навредить птицам.

«Здоровый лебедь самостоятельно добывает себе еду. При отсутствии подходящей кормовой базы птица сменит водоем. Кроме того, длительное время лебедь может обходиться без пищи. Нет необходимости подкармливать птицу, тем самым лишая ее мотивации мигрировать в места с доступными кормами»,

- объяснили в ведомстве.

Также специалисты считают, что не стоит прорубать полынью во льду. Птица найдет себе место зимовки. Помогать нужно лишь раненым лебедям или в тех случаях, когда птица лежит на льду, а ее оперение покрыто коркой льда.

Жителям Карелии напомнили, что забирать самим диких животных нельзя, за это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. // фото unsplash.com/ Caspar Rae