Жителей Карелии предупредили о дождях с мокрым снегом

Ухудшение погоды начнется вечером в среду, 9 октября. На юго-западе республики пойдут дожди. А к ночи дождь, местами с мокрым снегом доберется и до западных районов. Ночью мокрый снег не исключен даже в Петрозаводске, сообщает «Погода Петрозаводска и Карелии».

В четверг Карелия окажется под влиянием атлантического циклона. Усилится ветер, ожидаются интенсивные осадки: на севере - мокрый снег, на юге - дожди.

Утром 10-го осадки обещают уже по всей республике, ожидается дождь. На севере – мокрый снег, в центре - дожди, местами с мокрым снегом, на юге - дожди, временами сильные.

На севере Карелии может выпасть от 7 до 13 мм осадков, в центре - от 10 до 15 мм, на юге - от 15 до 25 мм. // фото «Петрозаводск говорит»