09 октября 2024, 06:30
До 9 градусов тепла ожидается сегодня в Карелии
Существенных осадков в республике 9 октября не будет
Сегодня, 9 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха +6, +8°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха +4, +9°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше не выше +3, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже до +6, ясно.
В Сортавале до +7, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»