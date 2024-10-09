До 9 градусов тепла ожидается сегодня в Карелии

Сегодня, 9 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха +6, +8°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха +4, +9°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше не выше +3, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +6, ясно.

В Сортавале до +7, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»