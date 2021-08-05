Житель Сортавалы украл шлагбаум и часть забора городской организации

Председатель расположенного на территории Сортавалы гаражно-строительного кооператива обратился в полицию, когда обнаружил пропажу имущества. В УМВД РФ по Карелии сообщили, что организация лишилась шлагбаума и четырех пролетов забора.

Металлические конструкции демонтировали, так как проводили ремонт. Шлагбаум и забор хранились территории кооператива. Однако их приметил мужчина, гараж которого расположен в соседнем ГСК.

Его личность установили благодаря камерам видеонаблюдения. Предприимчивый 35-летний сортавалец приехал на территорию гаражного кооператива ночью. Он распилил шлагбаум и забор, прихватил газовый баллон и увез добычу.

Впоследствии он сдал похищенное в пункт приема металлолома и получил 1 700 рублей. Возбуждено уголовное дело. // Фото: alutech-smolensk