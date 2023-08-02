Житель карельской деревни в одиночку борется с борщевиком

Текст: Алина Гапеева

Жители деревни Корза находятся, в прямом смысле слова, в плену у ядовитых зарослей борщевика. Небольшая деревня полностью окружена гигантскими растениями, которые появились также и в личных огородах.

Деревня в окружении

Когда проезжаешь по дороге вдоль Корзы, невольно привлекают внимание причудливые растения: белые соцветия в форме гигантских зонтов на высоких стеблях. Высота некоторых из них достигает трех метров, диаметр ствола у основания составляет почти 10 сантиметров, а размах кроны - до полутора метров. Площадь произрастания исполинов также впечатляет - ее невозможно охватить взглядом.

Такие впечатляющие джунгли образовал борщевик Сосновского. Согласно интернет–справке, растение получило свое название в честь ботаника Дмитрия Ивановича Сосновского.

Ядовитое растение попало к нам из стран Северной Америки и успешно прижилось. Когда-то его использовали для сельскохозяйственных нужд: в качестве сочного витаминного корма для буренок, повышающего удои и неприхотливого. Адаптация «чужеземца» в наших условиях прошла успешно. В Пряжинском районе постоянное место жительства облюбовал борщевик в окрестностях Корзы.

Местный житель Владимир Волков объявил войну борщевику. С «врагом» он сражается почти 40 лет. С того самого момента, как сельскохозяйственная культура впервые появилось в Корзе. Растение представляет опасность для человека, прежде всего из-за свойств своего сока – при попадании на кожу он провоцирует сильные и долго заживающие ожоги, вплоть до летального исхода.

Мог ли предположить тогда исследователь, что новое открытие «выльется» в глобальную проблему, которая буквально охватит всю Россию?

Один в поле воин

Владимир Волков в деревне Корза живет почти четыре десятка лет. Тогда борщевика в деревне и вокруг не было в помине. На тогда еще чистых полях корзинцы пасли скот, сажали картошку, заготавливали сено для животных.

«Совхоз «Эссойльский» 65 лет назад посеял борщевик на небольшой площади опытного участка для корма скоту. Совхозники почти сразу сообразили, что для корма животным растение не подходит – у коровы молоко становится с привкусом горечи. В общем, затею разведения этого растения они сразу оставили»,

- вспоминает Владимир.

Опыт последних лет показал, что ядовитый «оккупант» в Корзе поселился надолго. Могучие растения давно вышли за пределы выделенной когда-то территории.

Мужчина с женой держали по 2-3 коровы. Он обратился к руководству совхоза «Эссойльский» чтобы ему выделили площадь для заготовки сена домашнему скоту.

«Не дали! А потом эти поля сплошь борщевиком заросли. Если бы велись покосы на этих площадях, то такого безобразия сейчас не было бы…»

Так и получается: ни себе, ни людям.

Опасно для жизни

Пришлый гость с каждым годом вольготно оккупирует заброшенные корзинские поля, вплотную подступая к деревне. Появление «гостя» у себя в огороде дает повод для беспокойства местным жителям: его тут же искореняют.

Родители не отпускают гулять детей туда, где растет борщевик, а взрослые осторожно обходят его стороной. У некоторых людей запах соцветий вызывает аллергию.

«У моей жены и у меня появляется приступ удушья. А если еще и сок на кожу попадет – совсем беда. Ожог появляется почти сразу в виде покраснения. Я его смазываю йодом или перекисью водорода. Борщевик таит в себе смертельную опасность. Нам не раз приходилось видеть трупики маленьких кабанчиков около зарослей борщевика. Это не шутки совсем », - с долей беспокойства поделился Волков.

Действительно, на соцветиях борщевика не увидишь насекомых и птиц. Тлетворный запах живность просто-напросто отпугивает. Однажды жители деревни Корза услышали в зарослях растений хрюканье диких кабанов. Чуть позже вдоль дороги они увидели трупики маленьких кабанчиков. Возможно, что животные не смогли устоять от воздействия яда.

Местный житель объявил войну борщевику. Сражаться с «захватчиком» он идет в соответствующей экипировке, чтобы на тело и в глаза не попадал сок.

«Я заметил, что если подкашивать растение у самого основания корня в течение трех лет, то оно постепенно пропадает. Еще надо следить за тем, чтобы оно не успело дать семена…»

Владимир Волков полностью искоренил ядовитое растение в пределах деревни. Улочки Корзы освобождены от «захватчика» благодаря настойчивому жителю. Он уничтожает малейший росток специальным приспособлением с длинной деревянной ручкой.

Некультурное растение

В борьбе с гигантом все средства хороши, но они не всегда являются эффективными. Дикорастущий борщевик - многолетнее растение, которое очень активно размножается и чрезвычайно живуче. Чтобы семена растения не успели созреть, его выкашивают, но за сутки оно способно вырасти на 10 сантиметров. Некоторые корзинцы пытались его выкопать – попытка оказалась безрезультатна: корень диаметром около 7 сантиметров уходит далеко вглубь (до двух метров).

Война с ядовитым растением продолжается уже не один год. Пока силы перевешивают не в пользу корзинцев: с каждым годом борщевик Сосновского захватывает все больше и больше земель вокруг деревни.

С 2015 года борщевик официально признан сорняком. Великие мужи государства даже закон «Об административных правонарушениях» с отдельной строкой издали. Оно определяет понятие «удаление борщевика Сосновского». Закон вступил в силу в январе 2019 года. Он обязывает собственников земли удалять злостное растение. По закону бороться с сорняком должен самостоятельно каждый регион. Судя по бумаге, искоренять сорняк должны все: коммунальные и дорожные службы, сельскохозяйственные предприятия, арендаторы земель, органы местного самоуправления, организации транспорта и дорожной инфраструктуры, энергетики. Короче говоря, владельцам участков, где растет некультурное растение, рекомендовали не допускать безобразия и в случае чего пригрозили взысканием: на граждан в размере от 2000 до 5000 рублей, на должностных лиц – от 5000 до 20 000 рублей, на юридических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей.

Неправильный закон

Простой люд о законе наслышан. Кто может, тот борется с заразой. Только не каждому под силу искоренить ядовитого гиганта. Для этого необходима специальная экипировка, профессиональный подход, а в некоторых случаях сельскохозяйственная техника. Можно догадаться, что для пожилых людей и инвалидов борьба с «корнем зла» превратится в бой с тенью.

«Не мы же завезли это растение! Причем, вообще, здесь простой народ? Мы считаем, что этот закон неправильный!»,

- возмущаются корзинцы.

Странно выглядит то, что государство, которое распространило полвека назад борщевик как сельскохозяйственную культуру, предпочло решение проблемы переложить не только на руководителей предприятий, но и отдельных граждан, применяя карательные меры.

Денег нет, но вы держитесь

Местные власти в курсе проблемы и рады были бы помочь. Да только денег нет.

«Бюджетные средства ни району, ни нашим поселениям на указанные цели не выделяются. К тому же программа, предусматривающая предоставление гражданам помощи на борьбу с борщевиком, отсутствует»,

- разъяснила Глава администрации Пряжинского района Оксана Гаврош.

Глава также рассказала, что составление административных протоколов за нарушение правил благоустройства - это полномочие поселений, а рассмотрение протоколов – это уже полномочие административной комиссии района. Руководитель подтвердила, что подобные протоколы пока не рассматривались. Равно как и протоколы по не надлежащему использованию земельных участков.

Масштабы площадей, где властвует борщевик, поистине колоссальны: его толстые стволы, как стражи, выстроились плотной стеной, нахально вытеснив другую растительность.

Ядовитое растение появилось также на территориях других населенных пунктов. Не стал исключением Петрозаводск. Силы пока остаются на стороне «иноземца».

Ученые предположили, что к 2040-2060 годам плодовитый борщевик может распространиться по всей европейской части страны и перекинуться на другие чистые территории, вытесняя другую растительность: травы, кусты, деревья. Будем надеяться, что великий проект очищения страны от борщевика когда-нибудь осуществится. С борщевиком придется бороться, но делать это лучше сообща. Ясно, как день, что одним насилием сорняк не победить, и адекватные меры должны быть приняты уже сегодня.

Хочется верить, что на некогда заросшие поля вновь вернутся коровы и козы, снова поселятся бабочки, жуки и пчёлы…