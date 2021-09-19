Житель Карелии решил отомстить недругу, но перепутал автомобили

В полицию Медвежьегорска обратился 34-летний мужчина. Он рассказал, что сосед по общежитию пытался угнать его автомобиль. На месте преступления его застал знакомый потерпевшего, который и спугнул злодея, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка разыскали подозреваемого. 28-летний мужчина во всем признался.

Выяснилось, что в тот день горожанин выпил лишнего и вышел прогуляться. На улице он заметил автомобиль своего давнего недруга и решил отомстить. Он разбил стекло машины и пробрался внутрь, намереваясь ее угнать. В этот момент его спугнули, и мужчина ретировался. Позже он узнал, что перепутал автомобили - машина его врага осталась невредимой, а пострадало транспортное средство другого соседа.

По факту попытки угона возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото pixabay.com/jarmoluk