Водитель «Жигулей» пострадала в аварии на севере Карелии

Вечером 18 сентября в Беломорске произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, все случилось в 20:15. 30-летний водитель автомобиля «Мазда» решил обойти сразу три машины и пошел на обгон. В это время 43-летняя женщина - водитель автомобиля «Жигули», ехавшего вторым в этой группе транспортных средств, также начала маневр обгона, не включив при этом поворотник. Произошло столкновение.

В результате происшествия водитель «Жигулей» получила травмы. Обстоятельства аварии выясняются. Фото источника