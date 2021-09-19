19 сентября 2021, 09:47
Водитель «Жигулей» пострадала в аварии на севере Карелии
В Беломорске произошло ДТП из-за неправильного обгона
Вечером 18 сентября в Беломорске произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, все случилось в 20:15. 30-летний водитель автомобиля «Мазда» решил обойти сразу три машины и пошел на обгон. В это время 43-летняя женщина - водитель автомобиля «Жигули», ехавшего вторым в этой группе транспортных средств, также начала маневр обгона, не включив при этом поворотник. Произошло столкновение.
В результате происшествия водитель «Жигулей» получила травмы. Обстоятельства аварии выясняются. Фото источника