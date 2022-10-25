25 октября 2022, 12:04
Житель Карелии погиб после конфликта с незнакомцем в подъезде
Молодой мужчина из Суоярви предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Суоярви. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СК.
Преступление произошло в августе этого года. В подъезде одного из домов Суоярви подозреваемый вступил в конфликт с незнакомым мужчиной. В какой-то момент он ударил потерпевшего ногой в живот, тот упал и ударился головой о стену. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за травмы живота.
В ходе следствия обвиняемый признался в совершении преступления. Он был заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото СК