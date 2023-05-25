Житель Карелии отправится в колонию за попытку убийства пенсионера

В Пряжинском районе вынесен приговор 32-летнему жителю поселка Сяпся. Он обвинялся в покушении на убийство, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В суде было установлено, что в декабре 2022 года мужчина, узнав о конфликте своей сестры с ее сожителем, решил убить 60-летнего оппонента. Он пришел домой к жертве с двумя ножами, нанес пенсионеру несколько ранений, а затем повалил на пол и жестоко избил. Придя в себя, потерпевший сумел вызвать скорую, и врачи спасли его.

Суд назначил нападавшему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Это было не первое совершенное им преступление - за решеткой мужчина уже бывал. // Фото: freepik.com