Житель Карелии обматерил полицейского и пошел под суд

В Калевальском районе осужден житель поселка Куусиниеми, который обвинялся в оскорблении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в августе этого года сотрудник ППС остановил автомобиль, которым управлял осужденный. Водитель был пьян. Возмущенный сложившейся ситуацией, мужчина в присутствии свидетелей высказал сотруднику правоохранительных органов все, что он о нем думает. В ход пошли нецензурные слова и оскорбления.

В суде обвиняемый свою вину полностью признал. Ему было назначено наказание в виде обязательных работ сроком 180 часов. Фото vashgorod.ru