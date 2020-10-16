Подросток спланировал и осуществил преступление в Карелии

Жительница Кеми обратилась в полицию - пропали принадлежащие ей чугунные ванны и радиаторы общей стоимостью более 6500 рублей. Стражи порядка выяснили, кто в этом виновен, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал несовершеннолетний юноша. Он рассказал, что заранее присмотрел чужие вещи. В один из дней он вызвал грузовое такси и переправил украденное в пункт приема металла. Незаконно вырученные деньги молодой человек потратил на себя.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято, его вернут владелице. Фото avto.goodfon.ru