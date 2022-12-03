Житель Канады выслал другу в Карелию коноплю с целью проверить таможню

За полгода сотрудниками таможни ровно 20 лет назад было заведено двадцать дел по нарушениям правил пересылки. Люди в обход правил пытались выслать деньги в письмах. Из конвертов была изъята валюта на общую сумму 12,5 тысяч рублей. В основном это были доллары, евро, финские и немецкие марки. Сотрудники таможни утверждали, что по сравнению с прежними результатами это очень мало.

Случалось ли вам получать по почте помятый, испачканный или даже надорванный конверт? У кого-то такое бывало. Особенно неприятно, если это письмо от далекого заграничного друга, который по обыкновению к традиционным приветствиям прикрепил какой-нибудь презент. В этом случае свои претензии адресаты отправляли в адрес нашего почтамта, а также таможенной службы, которая там работала.

«Претензий нам много предъявляют наши граждане, - сказала таможенный инспектор на почте Елена Анкудинова. – Они считают, что в России работают плохо, а в Финляндии хорошо. Но бывает, что и финская сторона работает с ошибками».

В присутствии журналистов распаковали почтовый пакет из Финляндии, где в том числе находились конверты, заклеенные скотчем, мятые и даже грязные. Выборочно здесь письма досматривали, отдавая предпочтение пухлым конвертам. «Мы регистрируем такие конверты, досматриваем, и потом таможня ставит штампы о том, что письмо было досмотрено таможней», - пояснила процесс Татьяна Ивонина, начальник международного участка.

Наличие денег в конвертах проверяли специальным аппаратом. Некоторые сообразительные граждане научились вкладывать купюры в фольгу, которую невозможно просветить. Но она легко прощупывалась. Впрочем, это вовсе не означало, что денег нельзя посылать вовсе.

«Валюта разрешена только в пересылке с высокоценных письмах с объявленной ценностью. То есть она декларируется. За границей за это берутся деньги, сумма в зависимости от того, сколько валюты пересылается. В остальных случаях: в простых пакетах, в посылках валюта запрещена. Но если человек не знал и переслал, вот как в этом пакете – человек не знал правил, но пытался задекларировать ее, мы этот пакет возвращаем за границу», - объяснила Елена Анкудинова.

Правда, в 2002 году количество денежных вложений заметно уменьшилось, сказали сотрудники международного участка почтамта. После ряда изъятий и административных внушений (а отвечает за нарушение посылающая сторона) законопослушные финны не просто исправились, они начали посылать на имя почтамта письма с извинениями и поздравления с Новым годом. А недавно своеобразное внимание к нашей таможенной службе проявил житель Канады, пославший другу в Россию мешочек конопли.

«Сотрудники оперативно-розыскных подразделений провели проверку, в результате которой выяснилось, что получатель, гражданин России, никаких противоправных действий не совершал, и умысла на совершение у него не было. Выяснилось, что отправитель, гражданин Канады, таким образом хотел проверить нашу бдительность», - рассказал историю Александр Дьяков, руководитель пресс-службы Петрозаводской таможни.

В преддверии новогодних праздников и во избежание недоразумений сотрудники международного участка почтамта попросили отправлять корреспонденцию не нарушая правил. Тогда праздничные сюрпризы будут обоюдно приятны.

Петрозаводская группа «Револьвер» (музыкантов которой мы сегодня знаем, как проект «Громыка») около пяти месяцев не давала концертов в родном городе, о чем сокрушались ее поклонники. За это время музыканты успели несколько раз посетить с гастролями Москву, Санкт-Петербург и Финляндию. Также они записали новую пластинку и выпустили несколько видеоклипов.

В столице Карелии «Револьвер» решил дать концерт в клубе «Нео», где были представлены композиции из нового альбома «Жизнь удалась». Участник группы Никита Власов рассказал: «Главная новость заключается в том, что мы на этой неделе подписали контракт с московским лейблом об издании нового альбома, который мы закончили буквально этой осенью». Планировалось, что новый компакт «Револьвера» появится в магазинах уже в конце декабря. В альбом «Жизнь удалась» вошли 11 композиций. В качестве бонуса к ним записали два видеоклипа, которые снимали друзья группы из финской продюсерской компании «Raja-productions». Видео на песню «Троллейбус №5» заняло первое место на конкурсе мультимедийных проектов Финляндии. Второй клип «Марс, Марс, я Плутон» вошел в десятку лучших.

К сожалению, российским зрителям не светило увидеть клип-победитель на экране телевизора. По мнению музыковедов с отечественного MTV, творчество финских кинематографистов «слишком альтернативно», и не попадает в формат главного на тот момент музыкального канала России. Тем не менее, «Троллейбус №5» был переписан в архив MTV, и по заверениям независимых наблюдателей, однажды побывал в эфире. Накануне «Револьвер» вернулся из Финляндии. За неполные полгода там они побывали уже дважды. Помимо обычной программы группы финской публике довелось услышать и нечто особенное. «Мы выступали не только, как «Револьвер», но и как некая группа с названием «Sobakos». Мы играли совершенно другую программу – популярные песни криминального характера», - рассказал Никита Власов. К удивлению музыкантов, большую часть публики составляли студенты, приехавшие учиться в Финляндию из других стран. Тот факт, что группа поет исключительно по-русски, молодежь из Германии, Англии и Франции не смущала.

Таким было 3 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.