Жесткое столкновение двух фур в Карелии, один водитель погиб

Серьезная авария произошла в Олонецком районе. В районе деревни Ковера столкнулись две фуры, сообщил сегодня в своем телеграм-канале министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В Олонецкую ЦРБ госпитализировали двоих человек. Один водитель, 1986 года рождения, житель Ленинградской области скончался в больнице.

Второй мужчина, 1966 года рождения, житель Санкт-Петербурга, находится на лечении с травмами. // фото unsplash.com