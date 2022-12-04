Снежная масса убила ребенка, игравшего на территории детского сада

Восьмилетний ребенок погиб в Магадане. Тело мальчика обнаружили 4 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следователи предварительно установили, что около 16 часов с крыши детского сада на улице Гагарина сошла снего-ледовая масса. В это время у стены здания играл мальчик, 2014 года. Снег и лед рухнули на ребенка. Мальчик погиб на месте.

Следователи, криминалисты осмотрели место ЧП, допросили свидетелей. Назначена судебная медицинская экспертиза.

В ходе расследования следователи дадут оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за надлежащее исполнение обязанностей по очистке зданий от снега и сосулек. // фото пресс-служба СУ СК по Магаданской области