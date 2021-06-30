30 июня 2021, 12:51
Жесткое ДТП произошло в центре Петрозаводска
Городская камера наблюдения сняла инцидент на Комсомольском проспекте
Сегодня в 10:15 в Петрозаводске на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с улицей Лизы Чайкиной произошло серьезное ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости едет в сторону вокзала и врезается в двигавшуюся впереди машину. От удара второй автомобиль отбросило в разделительное ограждение.
В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.