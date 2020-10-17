Женщина выбросила двух маленьких дочерей из окна четвертого этажа

В Саратове местная жительница выбросила двух дочерей из окна четвертого этажа. Инцидент произошел днем 17 октября в доме по Ново-Астраханскому шоссе.

Пострадавших девочек пяти и восьми лет обнаружил прохожий, который сообщил в экстренные службы. Сама женщина ранила себя ножом, сообщает РИА Новости.

В отношении матери девочек возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство двух малолетних лиц». Подозреваемая находится в больнице под охраной полиции. Состояние пострадавших девочек оценивается как стабильно тяжелое.

Следователи и прокуратура организовали проверку для установления причин случившегося. По данным издания, семья не состояла на учете, в квартире не нашли ни алкоголя, ни наркотиков.

Ранее в Карелии шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа дома в Петрозаводске. А 14 октября в городе после падения с высоты погибла школьница. (фото на главной saratov.sledcom.ru)