В ГИБДД рассказали о пострадавших в аварии вблизи Петрозаводска

Стало известно, кто пострадал в аварии на дороге Заозерье-Пиньгуба в Прионежском районе. Как мы сообщали ранее, утром 16 октября автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на крышу.

Оказалось, что за рулем автомобиля «Рено Сандеро» находилась 43-летняя женщина, причем лишенная прав. По версии ГИБДД, женщина не учла дорожные условия и не правильно выбрала скорость. В итоге машину занесло, а затем вынесло в кювет.

В аварии покалечилась сама женщина-водитель. Ее госпитализировали в ИТАР БСМП. Также пострадал 38-летний пассажир. Мужчину доставили в БСМП. (фото vk.com)