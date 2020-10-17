17 октября 2020, 12:59
Полиции нужна помощь в поисках пропавшего в сентябре жителя Костомукши
Разыскиваемый Дмитрий Кучерявый может находиться возле торговых центров города
Полиция продолжает поиск пропавшего в сентябре мужчины. По сообщению МВД по РК, примерно 25 сентября Дмитрий Николаевич Кучерявый ушел из дома в Костомукше и не вернулся. До настоящего времени местонахождение мужчины, 1977 года рождения, не известно.
По информации полиции, разыскиваемые может находиться вблизи крупных торговых центров Костомукши.
Приметы: рост около 170 см, глаза карие, волосы темные, худощавого телосложения.
Из особых примет: на голове слева заметная деформация черепа, речь невнятная.
Бдительных жителей Карелии просят сообщать сведения о разыскиваемом по телефонам полиции: +7-911-405-36-89 или 02 (с мобильного – 102).