Полиции нужна помощь в поисках пропавшего в сентябре жителя Костомукши

Полиция продолжает поиск пропавшего в сентябре мужчины. По сообщению МВД по РК, примерно 25 сентября Дмитрий Николаевич Кучерявый ушел из дома в Костомукше и не вернулся. До настоящего времени местонахождение мужчины, 1977 года рождения, не известно.

По информации полиции, разыскиваемые может находиться вблизи крупных торговых центров Костомукши.

Приметы: рост около 170 см, глаза карие, волосы темные, худощавого телосложения.

Из особых примет: на голове слева заметная деформация черепа, речь невнятная.

Бдительных жителей Карелии просят сообщать сведения о разыскиваемом по телефонам полиции: +7-911-405-36-89 или 02 (с мобильного – 102).