Пешехода сбили сегодня утром в центре Петрозаводска

Очередная авария на пешеходном переходе в Петрозаводске произошла утром 17 октября. Инцидент случился в 10:23 на пешеходном переходе в районе пересечения улиц Гоголя и Антикайнена. ДТП попало в объектив камеры компании «Ситилинк».

Молодой человек переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходном переходу. В это время вверх по Гоголя двигался легковой автомобиль. Судя по траектории, водитель попытался избежать наезда, вырулив немного вправо, ближе к тротуару. Однако это не помогла. Машина задела пешехода. Пострадавший упал и схватился за ногу. К нему подошел другой пешеход и водители из остановившихся машин.