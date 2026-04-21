Женщина обвинила барменов в своем опьянении и получила за это миллионы

В США женщина, выпившая 14 рюмок текилы на круизном лайнере, обвинила барменов в своем опьянении и получила компенсацию, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Sky News.

45-летняя медсестра из Калифорнии за 9 часов выпила не менее 14 рюмок алкоголя, а после этого упала на лестнице, получив сотрясение мозга, травмы спины и ушибы. Женщину нашли в помещении для персонала.

Позже американка обвинила сотрудников в «чрезмерном обслуживании» и подала на компанию в суд.

Суд присяжных постановил, что круизная компания действовала халатно, и присудил женщине 300 тысяч долларов (около 26 миллионов рублей). Круизная компания не согласна с вердиктом и будет его обжаловать.