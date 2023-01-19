Женщин в онкодиспансере Карелии обследуют передовым методом

Больше 4,5 тысяч пациенток обследовали за 1,5 года за последние полтора специалисты Республиканского онкологического диспансера при помощи жидкостной цитологии. Это передовой метод диагностики, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В результате выявили 250 онкологических патологий и 300 случаев дисплазий. Всем женщинам провели своевременное лечение. Метод помог снизить число неинформативного материала всего до одного процента.

Жидкостная цитология позволяет точно и на раннем этапе выявлять даже незначительные изменения женской половой сферы.

На Северо-Западе подобная диагностика бесплатно доступна только в Карелии и Архангельской области, в остальных регионах - только в платных клиниках. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте