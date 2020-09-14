Желание выпить толкнуло на преступление двух молодых жителей Карелии

В полицию Олонецкого района обратился 62-летний мужчина. Он рассказал, что кто-то проник в его гараж и украл имущество. Стражи порядка разобрались в деле, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попали двое мужчин возрастом 32 и 34 года. Они во всем признались. Подозреваемые сообщили, что выпивали. Когда деньги и алкоголь закончились, они решили что-нибудь украсть. Сообщники выбили дверь в один из гаражей и проникли внутрь. Там они обнаружили мотоцикл и запчасти от него. Все, что подозреваемые смогли унести, они сдали в пункт приема металла. На вырученные деньги продолжили застолье.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной с незаконным приникновением в помещение. Ведется следствие.