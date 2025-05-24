Жару до 29 градусов обещают в воскресенье в Карелии

Жаркая погода установилась в Карелии. В воскресенье по прогнозу синоптиков гидрометцентра в Петрозаводске воздух днем прогреется до плюс 23, 25 градусов. Ночью ожидается 10, 12 градусов тепла. Ночью без существенных осадков, днем пройдет кратковременный дождь. Будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии тоже облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем при грозе местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +8, +13, на севере +3, +8, а днем воздух прогреется до +20, +25, на юге местами до +29.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +8, днем +23;

В Кондопоге ночью +11, днем +25;

В Медвежьегорске ночью +10, днем +25;

В Олонце ночью +8, днем +27;

В Пудоже ночью +13, днем +28;

В Сегеже ночью +11, днем +24;

В Сортавале ночью +6, днем +16;

В Суоярви ночью +9, днем +25. © «Петрозаводск говорит»