Жару до 29 градусов обещают в воскресенье в Карелии
Жаркая погода установилась в Карелии. В воскресенье по прогнозу синоптиков гидрометцентра в Петрозаводске воздух днем прогреется до плюс 23, 25 градусов. Ночью ожидается 10, 12 градусов тепла. Ночью без существенных осадков, днем пройдет кратковременный дождь. Будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии тоже облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем при грозе местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +8, +13, на севере +3, +8, а днем воздух прогреется до +20, +25, на юге местами до +29.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +8, днем +23;
В Кондопоге ночью +11, днем +25;
В Медвежьегорске ночью +10, днем +25;
В Олонце ночью +8, днем +27;
В Пудоже ночью +13, днем +28;
В Сегеже ночью +11, днем +24;
В Сортавале ночью +6, днем +16;
В Суоярви ночью +9, днем +25. © «Петрозаводск говорит»