Желтый уровень погодной опасности объявлен в Карелии

Предупреждение из-за гроз и сильного ветра объявлено в Карелии. Непогода ожидается местами.

На прогностической карте предупреждений республика окрашена в желтый цвет, что означает потенциально опасную погоду.

Грозы ожидаются в течение субботы, предупреждение синоптиков будет действовать с 13 часов и до 22 часов.

Но в воскресенье также ожидается непогода. Причем к грозам прибавится еще и ветер. Предупреждение синоптиков из-за гроз будет действовать с девяти утра воскресенья и до девяти вечера, местами ветер может усилиться, при грозе порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

В дорожной полиции водителей призвали во время непогоды быть предельно внимательными на дорогах.

«Изменения погоды опасны различными последствиями: тормозной путь увеличивается, сцепление шин с дорогой ухудшается, поэтому водитель может потерять управление над автомобилем»,

- предупреждают в ГАИ.

Водителей просят держать дистанцию, не превышать скорость, включать фары и быть осторожными перед пешеходными переходами, в жилых зонах и вблизи детских учреждений. © «Петрозаводск говорит»