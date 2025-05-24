Очень теплая суббота будет у жителей Карелии

Сегодня, 24 мая в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем в отдельных районах кратковременные дожди, на юге местами гроза.

Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12°С, днем +18, +23°С, на юге местами до +27°С.

В Петрозаводске также ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь.

Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12°С, днем +22, +24°С. Атмосферное давление будет мало меняться. © «Петрозаводск говорит»