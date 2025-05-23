23 мая 2025, 16:20
В субботу воздух в Карелии прогреется до 27 градусов
Прогноз погоды на завтра, 24 мая
фото: Петрозаводск говорит
В субботу, 24 мая в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем в отдельных районах кратковременные дожди, на юге местами гроза.
Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12°С, днем +18, +23°С, на юге местами до +27°С.
В Петрозаводске также ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь.
Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12°С, днем +22, +24°С. Атмосферное давление будет мало меняться. © «Петрозаводск говорит»