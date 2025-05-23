23 мая 2025, 06:30
Умеренные дожди пройдут сегодня в Карелии
До 23 градусов обещают синоптики в республике 23 мая
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня, 23 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +13, +15°С. Атмосферное давление без изменений, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части небольшой, местами умеренный дождь, на юге местами гроза. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +12, +17°С, на юге местами до +23°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +15, облачно, небольшой дождь.
В Сегеже до +17, малооблачно.
В Сортавале до +17, пасмурно, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»