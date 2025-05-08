08 мая 2025, 09:56
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в российском регионе
Жители Камчатки ощутили подземные толчки
Фото: unsplash.com / Dominik Hofbauer
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.
По данным источника, эпицентр сейсмособытия располагался в акватории Авачинского залива на глубине 58 километров. Эпицентр находился в 73 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Жители краевой столицы ощущали подземные толчки силой до 3 баллов. Отмечается, что угроза цунами не объявлялась. © «Петрозаводск говорит»