Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в российском регионе

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

По данным источника, эпицентр сейсмособытия располагался в акватории Авачинского залива на глубине 58 километров. Эпицентр находился в 73 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Жители краевой столицы ощущали подземные толчки силой до 3 баллов. Отмечается, что угроза цунами не объявлялась. © «Петрозаводск говорит»