Здание новой школы в Деревянке на днях подключат к отоплению

В Деревянке ведется строительство новой школы. С весны работы выполняет местный подрядчик. Строители возвели коробку здания, сейчас завершается наружная отделка. По словам главы Карелии, в ближайшие дни подрядчик подключит отопление от централизованной котельной. Для этого к школе проложили 500 метров новой теплотрассы.



По словам Артура Парфенчикова, котельную фактически пришлось строить заново. По мнению губернатора, ее мощности хватит, чтобы отапливать поселок целиком и подключать к сетям новые ИЖС.

«Вместо одного котла на щепе установили два угольных с автоматической подачей топлива. Их мощности хватит не только на поселок и школу - мы заложили хороший резерв для подключения новых домов».

Отделочные работы внутри объекта рассчитывают закончить в марте 2023 года, в июне - благоустройство. Власти региона параллельно запустят процесс лицензирования.

Парфенчиков надеется, что новая школа, котельная и отремонтированная дорога к поселку станут стимулом для развития территории. (фото со страницы главы РК «ВКонтакте»)