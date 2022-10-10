Филиал психоневрологического интерната в Пиндушах отремонтировали

Филиал Медвежьегорского психоневрологического интерната в поселке Пиндуши отремонтировали на 4 миллиона рублей. Работы еще продолжаются, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Ремонт прошел в рамках программы «Доступная среда». В интернате по-новому оборудовали душевую, раздевалку, комнату проведения гигиенических процедур.

Заменили плитку на полу на противоскользящую, поставили поручни и держатели для костылей, сделали шире дверные проемы, нанесли на них контрастную ленту.

В прошлом году по той же программе провели ремонт и адаптацию еще 9 санитарно-гигиенических комнат филиала. За два года на эти цели выделили порядка 4 миллионов рублей.

В следующем году ремонт санитарно-гигиенических помещений Медвежьегорского психоневрологического интерната планируют продолжить. // Фото: правительство Карелии