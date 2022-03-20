Завтра в Карелии воздух прогреется до плюс 13

Завтра, 21 марта, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +8, +10°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, северо-западный, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, +1°С, местами до -9°С, днем +8, +13°C, местами у водоемов +2, +7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +7, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +4, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +6, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/AlainAudet