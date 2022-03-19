19 марта 2022, 09:00
Сегодня в Карелии воздух прогреется до плюс 9
Синоптики не прогнозируют осадков в республике на 19 марта
Сегодня, 19 марта, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +6, +8°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +4, +9°C.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +4, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже +1-2, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале 0+3, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/sunflair