Сегодня в Карелии воздух прогреется до плюс 9

Сегодня, 19 марта, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +6, +8°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +4, +9°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +4, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже +1-2, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале 0+3, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/sunflair