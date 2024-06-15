Задыхающиеся от пыли жители карельского поселка обратились к Путину

20 лет в карельском поселке Тиурула не могут решить проблему пылящей дороги, ведущей на остров Кильпола. Чиновники находят средства на обеспыливание, но не на асфальтовое покрытие - в конце мая дорогу обработали хлористым кальцием.

Местные жители устали глотать пыль и записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Двухминутный ролик опубликован в паблике «Лахденпохья Live».

В своем обращении активные жители указывают, что за последний год более 26 раз обращались в различные инстанции, но получали отказ под предлогом финансовых ограничений. Местные жители требуют, чтобы дорогу заасфальтировали, но чиновники ссылаются на безденежье.

В Тиуруле считают, что дорога не соответствует современным требованиям.

«Нам нужно всего лишь полтора километра безопасной дороги, а именно асфальта. Это позволит нам обеспечить безопасность для наших детей и для туристов, экологичное и комфортное проживание»,

- утверждают местные жители.

В комментариях под видеозаписью минтранс Карелии назвал стоимость реконструкции и сослался на ограниченные возможности Дорожного фонда региона.

«Устройство асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах «Подъезд к п. Тиурула» и «Тиурула – Хапалахти», с учетом необходимости устройства тротуаров и линии освещения в пределах п. Тиурула, возможно только в рамках реконструкции. Ориентировочная стоимость реконструкции 1 км автодороги составляет 300 млн. рублей, - сказано в комментарии. - Выполнение указанных работ в рассматриваемой перспективе не планируется». В комментариях подписчики стали сомневаться в названной цифре расходов.