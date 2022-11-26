Зачем человеку чудо? Журналисты увидели необычное природное явление

Текст и фото: Антонина Кябелева

Третий день пресс-тура по религиозным местам Северной столицы прошел за пределами Санкт-Петербурга. О впечатлениях от первых двух дней пресс-тура мы уже рассказывали в наших статьях.

Журналисты, общаясь с монахинями, священнослужителями, экскурсоводами, словно непослушные дети перед новогодними праздниками, с профессиональной настойчивостью допытывались, случалось ли их собеседникам быть свидетелями чуда. И как их ни уверяли, что для православного человека главное — вера, а чудесами порой становятся самые обычные явления, которые окружающие могут вовсе не заметить, никакого эффекта эти заверения не имели. Журналисты продолжали искать свидетельства сверхъестественного. В Тихвине перед нами предстало необычное природное явление, которое верующие люди могут принять за знамение, а атеисты за случайное и ничего не значащее совпадение.

Возвращение домой

В Успенский мужской монастырь в Тихвине мы попали в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, когда считающуюся чудотворной Тихвинскую икону Божией Матери торжественно переносят из «летнего» Успенского собора в теплый Покровский храм Тихвинского монастыря на зимний период. Эта традиция появилась в середине восемнадцатого века.

В Тихвин мы приехали мрачным осенним утром. Древний монастырь поражает редким сочетанием величественности, монументальности и уютной, почти домашней атмосферой спокойствия и защищенности. Взмывающая вверх колокольня и мощные монастырские стены надежно защищают небольшой пруд с заросшим берегом и утками, давно переставшими реагировать на приближение человека.

Судьба монастыря тесно связана с историей Тихвинской иконы Божией Матери. По преданию, икону написал святой апостол Лука при жизни Богородицы. Икона сначала попадает в Антиохию (древний город, расположенный на юнге современной Турции), затем в Иерусалим, а потом в Константинополь. Больше пяти веков она находилась в Константинополе. Как гласит предание, за 70 лет до его взятия турками святыня исчезает и несколько раз является перед жителями Новгородских земель. В 1383 году она волшебным образом является на берегу реки Тихвинка, и здесь начинается строительство монастыря.

История странствий иконы на этом не заканчивается. После Октябрьской революции в середине 20-х годов монастырь был закрыт, а Тихвинскую икону Божией Матери передали местному краеведческому музею, где она хранилась в запасниках. В 1941 году Тихвин был оккупирован фашистами, которые продержались здесь всего месяц. Но за это время они успели тщательно «прошерстить» музейные запасники. В Псков было отправлено 64 ценных предмета, в том числе и чудотворная икона. Позднее вместе с отступающими немецкими войсками в 1944 году она попала в Ригу. Епископ Рижский Иоанн (Гарклавс) добился от немецких властей, чтобы тихвинскую икону передали ему на попечение.

Епископа Иоанна своим духовным отцом считал Сергий Кожевников, который с юности прислуживал в храме небольшого латышского городка, где священником был Иоанн Гарклавс. Вместе с Иоанном Кожевников переехал в Ригу. Когда немцы стали отступать, вместе с ними на Запад уехали епископ Иоанн и Сергий Кожевников, взяв с собой чудотворную икону. Они были уверены, что спасают святыню от неминуемого уничтожения большевиками.

Несколько лет они скитались по странам Западной Европы, не расставаясь с иконой. Она находилась в специальном коробе, который на себе носил Сергий. Рассказывают, что весила икона 30 килограммов.

После окончания войны они попадают в лагерь для перемещенных лиц. Епископ Иоанн усыновляет Сергия, который берет его фамилию. Считается, что это помогло Сергию Гарклавсу свободно перемещаться по Германии. В 1949 году они перебираются в США, где Сергий обвенчался с Александрой Иониной.

Нам удалось встретиться с Ольгой - младшей дочерью Сергия Гарклавса. Она ненадолго приехала погостить из Чикаго в Тихвин. Милая, улыбчивая женщина старательно подбирала русские слова, чтобы рассказать о своем отце. Она вспомнила, что дети даже не догадывались, что родители хранили дома христианскую святыню. Взрослые старались не привлекать внимание к иконе в целях безопасности.

Удивительно трогательно звучит история знакомства Сергия с будущей супругой. Они впервые встретились в Мюнхене. Александра пела в церковном хоре, а Сергий Гарклавс вместе с епископом Иоанном разъезжали с Тихвинской иконой Божией Матери. Их знакомство длилось несколько часов, но молодые люди запомнили друг друга. Через год Александра переезжает в Нью-Йорк. Случайно на остановке Сергий Гарклавс слышит русскую речь и обращает внимание на трех девушек, стоящих неподалеку. В одной из них он с изумлением узнает Александру. Преодолевая врожденную скромность, он подходит к девушкам и Александра тоже мгновенно его узнает. Больше они не расставались.

Рядом с монастырем стоит дом Сергия Гарклавса, который после его смерти превращен в небольшой музей. Именно благодаря отцу Сергию чудотворная икона вернулась в Успенский мужской монастырь.

Согласно завещанию епископа Иоанна, икона должна была быть возвращена монастырю после того, как в России прекратятся гонения на церковь, а обитель восстановят. Впервые Сергий Гарклавс посетил Тихвин в 1991 году.

В 2004 году он передал монастырю Тихвинскую икону Божией Матери, исполнив завещание.

К началу Крестного хода возле Успенского собора собралось много горожан. Недалеко от монастырских стен приземлился новенький вертолет, на котором к началу «мероприятия» подоспели местные чиновники.

Крестный ход длился примерно полчаса. Как только чудотворную икону занесли в Покровский храм, словно по команде, ослепительно засияло солнце, а на голубом небе облака в виде двух пересекающихся линий образовали крест.

Это произошло настолько неожиданно, что поневоле задумаешься о сакральном подтексте, в сущности, обычных природных явлений.

На берегу целительного озера

В отличие от восстановленного Успенского мужского монастыря, находящийся неподалеку Антониево-Дымский монастырь представляет собой печальное зрелище. Между тем это одна из древнейших обителей Северной Руси, основанная в тринадцатом веке.

В начале 2000-х годов здесь появились первые монахи, но восстановление когда-то очень красивого монастыря, расположенного на живописном берегу Дымского озера, продвигается медленно. Полуразрушенные здания с пустыми глазницами вместо окон напоминают послевоенные руины.

Тем не менее за последнее десятилетие здесь многое изменилось. Постепенно восстанавливается Казанский соборный храм, ремонтируется братский корпус, на берегу озера была построена часовня, монахи оборудовали купальню с раздевалками и удобным спуском в воду.

Считается, что вода в озере целительная и помогает избавиться от многих кожных заболеваний.

Рассказывают, что в 1744 году здесь исцелился петербургский купец Иван Калитин, страдающий кожным заболеванием.

Недалеко от берега прямо в воде установлен крест в честь основателя монастыря — преподобного Антония, который любил молиться на берегу Дымского озера.

Дымская обитель никогда не была оборонительной крепостью, поэтому за ее долгую историю монастырь не раз разоряли. Одна из самых печальных страниц в истории обители — советский период. После Октябрьской революции монастырь был упразднен. Местные жители рассказывали, что для разгона монахов даже пригнали броневик. Позднее была образована трудовая артель под названием «Красный броневик», которая должна была производить кирпичи. Кирпичного завода так и не появилось. "Производство" кирпичей заключалось в том, что рабочие просто разбирали монастырские стены, храмы и братские корпуса.

К началу Великой Отечественной войны здесь остались нетронутыми только Троицкий собор, игуменский корпус и странноприимный дом. После войны на территории бывшего монастыря организовали школу трактористов, которым дали задание разобрать Троицкий храм. В 70-е годы прошлого века в сохранившихся зданиях монастыря разместили лечебницу для душевнобольных, а в 80-х годах здесь организовали дом отдыха для рабочих двух расположенных неподалеку глиноземных заводов.

В Казанском соборе есть необычная икона Божией Матери «Умиление». Рассказывают, что в 2006 году ее создала монахиня. Она пришла в Успенский мужской монастырь на праздник чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери и подарила ее монастырю. Через день монахиня вернулась с просьбой отдать ей икону обратно. Естественно, в монастыре удивились такой непоследовательности. Монахиня объяснила, что когда стояла на службе, ей послышался голос, внушающий, чтобы она забрала икону и отправилась с нею к Антонию на Дыме. В то время мощи преподобного Антония находились в Успенском соборе, и монахиня не представляла, куда же ей следует отправиться. Ей объяснили, что недалеко от Тихвина есть скит, который раньше был Антониево-Дымским монастырем. Так икона попала в Казанский храм Антониево-Дымской обители.

К ней часто приезжают помолиться девушки, которые мечтают выйти замуж. Говорят, желания обязательно сбываются. Как бы то ни было, но одно бесспорно — икона настолько блистательно красива, что от нее трудно оторвать взор.

С 2008 года Антониево-Дымский монастырь перестал был скитом Успенского мужского монастыря, а приобрел статус самостоятельно обители. Сегодня здесь живет около 20 человек, из которых чуть больше половины — монахи, остальные послушники. В монастыре большое хозяйство. Есть скотный двор, курятник, пасека, яблоневый сад, монахи выращивают картофель, есть теплицы с огурцами, помидорами, своя пекарня. В общем, в монастыре не испытывают недостатка в молоке, твороге, сметане, масле, яйцах, меде, овощах и других продуктах собственного производства.

По Божьей воле и фантазии художника

В Староладожский Никольский мужской монастырь мы приехали, когда уже смеркалось. Монастырь расположен в живописном месте - прямо на берегу реки Волхов. Сейчас здесь обустроена пристань, что повышает туристическую привлекательность обители, особенно летом.

По преданию, Никольский монастырь был основан Александром Невским в середине тринадцатого века в память о воинах, погибших в битве со шведами на Неве.

После революции судьба обители разворачивалась по обычному сценарию — закрытие и разорение. В 2002 году монастырь был возвращен церкви в полуразрушенном состоянии.

«Не было ни стекол в храме, ни дверей, ни полов. Наш монастырь представлял грустное зрелище»,

- рассказал игумен Филарет.

Никольский монастырь активно примеряет роль культурного и туристического центра Старой Ладоги. В монастырских стенах создан любопытный музей, рассказывающий о возрождении обители. Здесь есть небольшой выставочный зал, демонстрирующий картины современных питерских художников. Недавно в монастыре завершили ремонт актового зала, который рассчитан на сто человек. Он используется для проведения конференций, концертов духовной музыки и других мероприятий.

При монастыре действует гостиница, работает кафе, есть свой небольшой магазинчик.

История монастыря связана с судьбой известного художника-передвижника Василия Максимова, которого впервые сюда привела мама. Когда ему было шесть лет, умер отец. Мама определила его в бесплатную школу при монастыре. Мама умерла, когда Василию исполнилось десять лет. Мальчик остался сиротой. Он стал послушником в монастыре, затем учился в иконописных мастерских в Санкт-Петербурге, окончил Академию художеств.

Теперь в местном музее рассказывают о художнике, который свое первое образование получил в монастырских стенах.

Одна из самых почитаемых святынь в обители — Черниговская икона Божией Матери. Игумен Филарет рассказал, что долгое время она хранилась в обычной семье в чулане:

«Икона была простреленная, икона была порубленная. Ее даже называли проклятой иконой, потому что она мироточила».

Когда в монастыре возобновились богослужения, начались переговоры о передаче иконы церкви. Семья, где хранилась икона, запросила огромную сумму. Меценаты собрали деньги и выкупили икону. Настоятель монастыря сказал, что сумма, за которую выкупили икону, держится в строжайшей тайне, и даже он ее не знает.

В девятнадцатом веке в Старой Ладоге жил блаженный Александр Васильевич Лосев. Родом он происходил из ростовских мещан и еще молодым человеком поступил в Староладожский Никольский мужской монастырь. Затем он стал юродствовать и несколько лет содержался в доме для умалишенных. После выписки Лосев больше двадцати лет бродил по окрестным деревням. Погиб он при трагических обстоятельствах, когда зимой переходил через Волхов, провалился под лед и утонул. Весной его тело вынесло к Новой Ладоге. По преданию, тело оказалось невредимым. Его захоронили в церкви Рождества Иоанна Предтечи.

Игумен Филарет проводит работу по подготовке к прославлению местного блаженного. Так получилось, что не сохранилось никаких свидетельств того, как выглядел Александр Лосев. У настоятеля Староладожского Никольского мужского монастыря родилась идея создать образ Александра Лосева, изобразив его на картине. Эту задумку реализовала питерская художница Ольга Денисенко.

Так получилось, что мы приехали в монастырь накануне освящения картины. Удалось встретиться с Ольгой Денисенко, которая остановилась в гостинице монастыря.

«Когда я впервые побывала у могилы Александра Лосева, долго не могла уйти из храма, где он похоронен. Там испытываешь благоговейное состояние. Я вышла из церкви и вижу, что, видимо, не одна я испытываю подобное. К церкви привезли тяжело больного человека, разложили раскладушку и уложили на него мужчину»,

- рассказала Денисенко.

По ее словам, она сразу же согласилась на предложение изобразить Лосева.

«Мне, конечно, позировали мои знакомые. Но все равно это собирательный образ. Он как-то изнутри родился. Когда Лосев погиб, ему было примерно 50 лет. Отец Филарет обратил внимание, что у Лосева на представленном мной эскизе не было седины. Я немного седины добавила, но мы имеем право на свое видение»,

- Ольга Денисенко рассказала, как создавался образ.

Картина останется в монастыре, а ее репродукция будет перенесена в церковь Рождества Иоанна Предтечи, где похоронен Лосев.

Не исключено, что скоро в Старой Ладоге появится свой святой.

Третий день нашего пресс-тура завершился поздно вечером. Путешествие по монастырям оказалось настолько эмоционально концентрированным, что не верилось, как все это уместилось в шестнадцатичасовую поездку. А впереди нас ждал еще один удивительный день.