«Мы стали замечать, что вдруг икона начала высветляться»

Текст и фото: Антонина Кябелева

Мы продолжаем рассказ об удивительных местах северной столицы, которые удалось посетить журналистам в рамках пресс-тура «Религиозный Санкт-Петербург».

Второй день четырехдневного путешествия оказался на редкость разнообразным. Мы побывали в буддистском храме, соборной мечети, синагоге, ставропигиальном, то есть подчиняющемся непосредственно Патриарху, женском монастыре и кафедральном соборе.

Открыты двери всем

Буддистский храм «Дацан Гунзэчойнэй» был возведен в начале прошлого века. Дацан спроектировал знаменитый архитектор Гавриил Барановский, автор проекта Елисеевского гастронома на Невском проспекте. Открытие храма в 1915 году было приурочено к 300-летию Дома Романовых.

Сегодня это очень красивый, солнечно-радостный, украшенный разноцветными флажками храм с тщательно ухоженой, хоть и скромной по размеру территорией. Уникальность питерского дацана в том, что он выполнен в виде крепости, а не в традиционном стиле пагоды.

В храме, рассказал монах — лама Саян, регулярно проходят хуралы, то есть буддистские молебны. Помимо прихожан, дацан с удовольствием посещают туристы, школьники, и просто те, кто хочет испытать чудеса тибетской медицины, составить личный гороскоп, узнать астрологический прогноз.

У каждого ламы в дацане есть своя комната и часы приема. Согласно буддистской религиозной традиции, храм открыт для всех живых существ. По дацану по-хозяйски разгуливают кошки, которых здесь всегда рады видеть.

«У нас никаких ограничений нет. И животные, и люди, все могут к нам заходить. Открыты двери всем. Дацан — это дом, куда может прийти любой, уединиться, подумать, получить совет»,

- сказал лама.

Замурованная усыпальница

Иоанновский ставропигиальный женский монастырь - место упокоения святого Иоанна Кронштадтского, который был инициатором его строительства. Его похоронили в 1908 году в нижнем храме Пророка Илии и Царицы Феодоры.

«Очень скоро усыпальница становится местом паломничества. Сюда приходит огромное количество людей»,

- сказал протоиерей монастыря Димитрий Галкин.

По его словам, когда готовилась канонизация Иоанна Кронштадтского, произошла революция, и обитель подверглась жестким репрессиям. «Имя Иоанна Кронштадтского большевики очень не любили», - заметил он.

До революции в монастыре находились до 300 сестер. Монастырь был закрыт в 1924 году, а монахинь сослали в Казахстан. В конце 80-х годов прошлого века в монастырских помещениях находились 42 разные организации.

Величественное здание храма уничтожать не стали. Гробница Иоанна Кронштадтского вместе с нижним храмом была замурована. Прихожане помнили о гробнице покровителя Петербурга. Они долгое время приходили к храму и ставили свечи у его подножия с внешней стороны здания. До сих пор сохранился потемневший от свечей камень.

Иоанновский монастырь был возвращен церкви одним из первых. Последние тридцать лет здесь идут реставрационные работы.

В верхнем храме обители находится чудотворная икона Покрова Пресвятой Богородицы.

«Это даже не икона в классическом смысле этого слова. Это изображение на холсте, которое было написано по благословению Иоанна Кронштадтского для Леснинского монастыря. Интересно, что когда строили монастырь, отец Иоанн Кронштадтский вмешался в проект и попросил добавить кельи для леснинских сестер. Конечно, тогда никто ничего не понял. Но когда началась Первая мировая война, и монастырь в Лесне необходимо было эвакуировать, часть леснинских сестер оказалась в здесь - в Иоанновском монастыре, и они эту икону привезли с собой», - рассказал протоиерей.

После революции ее передали в запасники Никольского храма Большеохтинского кладбища. Так как икона была написана на холсте, она сильно пострадала, стала осыпаться и темнеть. В начале 1990-го года ее вернули монастырю.

«Она была настолько непрезентабельна внешне, что ее повесили даже не в самом пространстве храма, а в пространстве алтаря. В мае 1990 года мы стали замечать, что вдруг икона начала высветляться. Притом осветление пошло от лика Пресвятой Богородицы и спускалось к стопам. Было даже визуально видно, как микротрещинки как бы зарастали, высветлялись, икона обновлялась»,

- рассказал Димитрий Галкин.

После этого икону Покрова Пресвятой Богородицы перенесли во внутреннюю часть храма, чтобы она стала доступной для всех прихожан. К сожалению, признался Дмитрий Галкин, тогда не догадались запечатлеть на фотопленку первоначальное состояние иконы. Но он сам был свидетелем этого необычного процесса. По его словам, первой на изменение обратила внимание сестра, которая обычно протирает иконы после богослужения. Протоиерей признался, что сначала с недоверием отнесся к ее словам и решил понаблюдать какое-то время. Он заметил, что процесс проходил довольно быстро: икона обрела совсем иной вид буквально за 3-4 месяца.

Как президент Индонезии вернул мечеть

Соборная мечеть в Санкт-Петербурге, построенная в стиле «северный модерн», по праву считается одной из самых красивых культовых строений северной столицы. Она считается самой большой на севере Европы. Мечеть вмещает около 6,5 тысячи верующих.

Эмир Бухарский Сеид Абдул-Ахад-хан выделил огромную сумму на приобретение земельного участка. У него неподалеку был собственный дом. Мечеть строили долго, и фактически работы завершили уже после Октябрьской революции — в 1920 году.

«Если посмотреть на исторические документы, мы там редко встретим слово "мусульманин". Не потому, что их было мало. Дело в том, что мусульманами на Руси были в основном татары, и всех мусульман поголовно без разбора называли татарами»,

- рассказал активист мечети Амир Панчеев.

В Санкт-Петербурге недалеко от метро Горьковская в районе улицы Блохина и Татарского переулка до революции компактно проживали татары. Там находилась татарская слобода. Так что место для строительства мечети было выбрано на Кронверкском проспекте не случайно.

Попасть в центральный зал мечети не мусульманину, да еще и женщине, не так просто. На входе можно встретить табличку: «Вход для мужчин». Для нас сделали исключение. Мусульманки обычно совершают намаз на втором этаже. На первом для женщин тоже выделено небольшое, огороженное деревянной декоративной решеткой место для молитв в будние дни. Третий этаж предназначен для мужчин.

«Возможно, у вас возник вопрос, почему мужчинам выделено столько места, а женщины должны ютиться. Это не то что бедных женщин в исламе притесняют. Все намного проще. В исламе считается, что мужчинам три раза подряд нельзя без уважительной причины пропустить молитву. А женщинам не обязательно приходить в мечеть. Поэтому женщин приходит намного меньше, чем мужчин. Для того, чтобы рационально использовать пространство, им выделяется меньше места»,

- объяснил Панчеев.

По его словам, каждую пятницу на коллективную полуденную молитву в мечети собирается примерно 15 тысяч человек, из которых женщин обычно не больше пятидесяти. Молящиеся занимают не только мечеть, но и внутренний двор около здания.

В качестве последнего подарка от эмира Бухарского мечеть получила роскошный монолитный тавризский ковер голубого цвета, покрывающий площадь в 400 квадратных метров. В советские времена ковер бесследно исчез.

Во время Великой Отечественной войны купол мечети не стали маскировать, но ни один снаряд сюда не попал.

Амир Панчеев рассказал любопытную историю о том, как удалось вновь открыть мечеть, закрытую перед Великой Отечественной войной. В Ленинграде с визитом побывал первый президент Индонезии Ахмед Сукарно. Проезжая по Троицкому мосту, он заметил голубой купол мечети. И попросил показать ему мечеть. Однако в то время мечеть была закрыта, и дипломаты проигнорировали просьбу президента. В Москве у индонезийского президента поинтересовались впечатлениями от Ленинграда, на что тот ответил, что города практически не видел, так как не посетил мечеть. После этого в течение недели начинается освобождение мечети от склада медикаментов. В 1955 году мечеть вернули верующим. В 1956 году в СССР вновь принимали делегацию из Индонезии, и Ахмед Сукарно смог посетить мечеть в Санкт-Петербурге.

В 2000 году дочь президента Сукарно посещает Санкт-Петербург, смотрит фотографии, где она совсем маленькой девочкой весте с папой запечатлена в мечети, и решает сделать оригинальный подарок — огромное деревянное панно, выполненное из монолитного куска дерева, на котором вырезана первая глава священной книги мусульман. Через год подарок приходит в Санкт-Петербург и теперь украшает одну из стен мечети.

«С индонезийцами очень интересно обстоят дела. Они в принципе считают, что благодаря Ахмеду Сукарно эта мечеть построена. Никак в этом плане их не переубедить»,

- улыбнулся Панчеев.

Реставрация мечети началась с 1978 года и продолжается до сих пор. Завершить ее планируется в 2023 году.

Большевики разрешили ездить на трамвае

Сложнее всего оказалось попасть в Большую хоральную синагогу, которая тщательно охраняется. На входе установлена рамка, а охранник отказывался нас пропускать, пока не вышел представитель синагоги и не подтвердил, что наше посещение согласовано, и нас ждут.

Как выяснилось, в реальности была построена не одна, а две синагоги. Разрешение на строительство храма еврейская община получила лично от Александра II в конце XIX века.

«Это была главная синагога российской империи. Положение нехристианских конфессий в российской империи было принижено. Действовал закон, по которому такие иностранные храмы, если они располагались рядом с православными, не могли соперничать с ними по своим размерам, по роскоши убранства»,

- рассказал историк, помощник главного раввина Санкт-Петербуга Валерий Столов.

Так как поблизости от синагоги расположен Никольский собор, сильно «размахнуться» не позволили. Проект несколько раз отвергали из-за того, что первоначально планировалось построить большое величественное здание. Был выбран проект синагоги в мавританском стиле, так как жизнь евреев в мусульманской Испании в средние века, объяснил Столов, считается «золотым веком» еврейского народа.

Строительство продолжалось очень долго, около пятнадцати лет, так как желания не всегда совпадали с финансовыми возможностями. Тем временем во дворе построили малую синагогу. Пожилые прихожане, рассказал помощник главного раввина, высказали опасение, что могут не дожить до завершения строительства. Они собрали деньги и попросили построить небольшую синагогу, где они могли бы молиться. Так появилась малая синагога, которая сегодня соединена с главным зданием.

Малая синагога отличается очень красивым внутренним убранством, праздничностью и удивительно уютной атмосферой. Она была построена за 7 лет до завершения строительства Большой синагоги. Сегодня она полностью отреставрирована.

Несмотря на то, что еврейской общине Петербурга при строительстве синагоги приказали быть скромнее, Большая хоральная синагога является сегодня второй по размерам в Европе. Валерий Столов сказал, что питерская синагога открыта для всех желающих. Сюда приходят туристы, школьники, экскурсионные группы. Правда, желательно предварительно записаться по телефону на экскурсию. В противном случае, охрана может не пустить.

«В будапештскую синагогу я так и не смог попасть, хотя я доказывал, что я еврей, был готов материальные свидетельства предъявить, но охрана не пустила меня, сказала, что нужно куда-то звонить, выписывать пропуск»,

- заметил Валерий Столов.

Он рассказал любопытную историю. В 1920-х годах в Питере закрылись многие молельные дома. Прихожане Петроградской стороны направили в Ленгорисполком обращение с просьбой вернуть им молельный дом, указав, что они, конечно, не против советской власти, но привыкли ходить в синагогу. Так как в шаббат (суббота) евреям разрешается ходить только пешком, пожилым евреям тяжело было добираться до синагоги, расположенной на другой стороне Невы. Это был главный аргумент в пользу открытия молельного дома.

«Сохранился ответ. Он звучал примерно так: "Уважаемые верующие евреи! Советская власть уважает чувства верующих, но о том, чтобы вернуть молельный дом, не может быть и речи. Но советская власть разрешает вам по субботам ездить на трамвае"»,

- рассказал под общий смех Валерий Столов.

Малая синагога долгое время оставалось единственным местом в городе, где могли молиться питерские евреи.

Статус обязывает

Те, кто был в Санкт-Петербурге, вряд ли обошли вниманием Казанский кафедральный собор. Нам удалось не только побывать в соборе, но и забраться на его крышу, откуда открывается захватывающий вид на Невский проспект.

Изначально собор задумывался как храм, который бы по своему значению и масштабам соответствовал статусу Казанской иконы Божией Матери, статусу Невского проспекта и статусу Петербурга как столицы империи. Проблема, с которой столкнулся вышедший из крепостных крестьян архитектор Андрей Воронихин, заключалась в том, что алтарь православного храма должен быть ориентирован на восток, а главный вход - на запад. Но расположение главного питерского проспекта не позволяло спроектировать здание таким образом, чтобы главный вход выходил на Невский. Для того, чтобы как-то выйти из затруднительного положения, Воронихин предложил идею колоннады, состоящей из 96 колонн.

Чудотворная Казанская икона Божией Матери хранилась в Казани. В 1904 году ее похитили. Воров поймали, но иконы у них не оказалось. Один из похитителей признался, что якобы сжег ее. Есть и другие версии, дающие надежду, что икона сохранилась. По одной из них, икону украли старообрядцы. Но обнаружить ее до сих пор не удалось.

Наиболее почитаемыми в русской истории стали три Казанские иконы: Явленная в Казани, Московская и Санкт-Петербургская. Считается, что Санкт-Петербургская Казанская икона является списком с чудотворной иконы. Ее привезла из Москвы царица Прасковья Федоровна.

В Казанском кафедральном соборе теперь проводят отдельные экскурсии прямо на оборудованной на крыше смотровой площадке. Именно на ней закончился второй день нашего путешествия по религиозному Санкт-Петербургу.