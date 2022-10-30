Петрозаводчанам разъяснили, как легализовать старый гараж

Городские власти разъяснили порядок оформления права собственности на объекты по «гаражной амнистии». Оформить можно капитальные строения, возведенные до 30 декабря 2004 года, в том числе о тех, что находятся в гаражно-строительных кооперативах, а также земельные участки под ними.

«Гаражная амнистия» не распространяется на самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах. Воспользоваться «гаражной амнистией» могут владельцы объектов, наследники, граждане, которые приобрели гаражи по соглашению у лица, подпадающего под «гаражную амнистию».

Регистрация права собственности на земельный участок будет осуществляться одновременно с кадастровым учетом гаража и регистрацией права собственности на гараж. Регистрация осуществляется по заявлению исполнительного органа госвласти или органа местного самоуправления, предоставивших гражданину земельный участок.

Если земельный участок находится на муниципальной земле, то заявление нужно подать в администрацию столицы Карелии на проспекте Ленина. Если участок относится к государственным землям, то за приобретением прав нужно обращаться в министерство имущественных и земельных отношений РК на Герцена или в управление земельными ресурсами на набережной Варкауса.

Росреестр разработал пошаговую инструкция о том, как оформить гараж по амнистии. Ознакомиться с ней можно здесь. Также проконсультироваться можно в управлении земельных ресурсов мэрии по телефонам: 71-35-46, 71-34-81, 71-36-71.

С 1 сентября 2021 года вступил в силу федеральный закон о «гаражной амнистии». Он позволяет в течение пяти лет бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. (источник фото пресс-служба администрации города)