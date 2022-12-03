О Матроне-Босоножке, чудотворной иконе и храме, меняющемся на солнце

Текст и фото: Антонина Кябелева

Когда заходит речь о Санкт-Петербурге в религиозном контексте, то первая ассоциация, непроизвольно возникающая у многих россиян, связана с покровительницей Северной столицы Ксенией Петербургской.

Не случайно, завершающий четвертый день пресс-тура по религиозным местам Санкт-Петербурга начался с посещения часовни святой Ксении Петербургской. Мы подробно рассказывали о том, что удалось увидеть журналистам в течение удивительного путешествия по святым местам города на Неве и монастырям Ленинградской области. В конце поездки нас тоже ждали сюрпризы. Если о Ксении Петербургской знают далеко за пределами Питера, то о петербургской праведнице Матроне-Босоножке известно немногим.

Покровительница Северной столицы

Согласно преданию, Ксения Блаженная Петербургская в 26 лет внезапно потеряла мужа и после этой трагедии полностью изменилась. Она раздала все свое имущество и следующие 45 лет скиталась по городу, помогая людям, предупреждая их о грозящей опасности. Она была погребена на Смоленском кладбище, расположенном на Васильевском острове.

Рассказывают, что холмик над могилой разобрали верующие, кто камешек уносил домой, кто немного земли. Тогда было решено на месте ее захоронения построить часовню, к которой теперь устремляются верующие.

Обычно там многолюдно даже в будние дни. Мы тоже застали множество людей, которые нескончаемым потоком шли помолиться у могилы покровительницы Санкт-Петербурга.

Как гласит предание, Ксению часто видели на Смоленском кладбище, где был похоронен ее муж. В то время там началось строительство Смоленской церкви. Но работы затянулись. Ксения Петербургская по ночам носила кирпичи на леса, помогая рабочим возводить храм.

Главная святыня храма – Смоленская икона Божией Матери, которая считается чудотворной.

Смоленское кладбище представляет собой ухоженный комплекс с аккуратными аллеями, скамейками с навесами от дождя, туалетами, указателями, помогающими ориентироваться среди захоронений. Кладбище возникло одновременно со строительством города.

Здесь была похоронена няня Александра Пушкина – Арина Родионовна. Хотя точное место ее захоронения установить так и не удалось. Здесь был погребен украинский писатель и поэт Тарас Шевченко. Позже его перезахоронили в Украине, а на месте бывшей могилы установили гранитный валун с надписью. На Смоленском кладбище похоронены певец Эдуард Хиль, певица Людмила Сенчина, режиссер Алексей Балабанов.

Памятник «врагам» сохранился, а первостроителям уничтожен

Сампсониевский собор был воздвигнут в честь победы Петра I над шведами под Полтавой. Сначала была построена деревянная церковь, а каменный храм появился в конце 30-х годов восемнадцатого века.

Он является одним из старейших храмов Санкт-Петербурга, а искусствоведы считают его архитектурным шедевров эпохи барокко. Особенно знаменит роскошный резной иконостас.

За Сампсониевским собором находилось кладбище, где были похоронены известные архитекторы Трезини, Растрелли, Гербель. Но кладбище не сохранилось, так как в XX веке на его месте решили разбить сквер. В 1995 году в сквере в память об архитекторах-первостроителях Санкт-Петербурга был открыт памятник, созданный Михаилом Шемякиным. Перед пятиметровой гранитной аркой находился бронзовый стол, на котором лежал первый план Северной столицы, стоял подсвечник и череп. Но в первозданном виде памятник простоял около пяти лет и был разрушен вандалами. Все бронзовые элементы памятника архитекторам-иноземцам были украдены.

Около собора были похоронены кабинет-министр Артемий Волынский и двое его сподвижников - Андрей Хрущев, архитектор Петр Еропкин.

Именно Еропкин придумал планировку Санкт-Петербурга в виде трех лучей, отходящих от Адмиралтейства. Всех троих обвинили в заговоре против фаворита царицы Анны Иоановны - Бирона - и казнили в 1740 году в один день. Сейчас около храма воздвигнут памятник «Врагам Бирона».

У Матроны-Босоножки

Самые яркие впечатления заключительного дня пресс-тура остались от посещения Храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость (с грошиками)», который расположен на проспекте Обуховской обороны. Как принято говорить, все сошлось в одной точке: удивительная история чудотворной иконы, уникальность самого храма, личность его настоятеля — отца Богдана Полевого, перед обаянием, открытостью и чувством юмора которого невозможно устоять, судьба похороненной на живописной набережной Матроны-Босоножки.

«Вплоть до 1888 года на этом месте не было ничего — ни большого храма, ни жилых построек. Город заканчивался Обводным каналом. При Императорском стекольном заводе здесь находилась маленькая деревянная часовня, в которой не было ничего интересного. 5 августа 1888 года здесь произошло чудо, которое очень круто изменило историю этого места.

В часовню попадает молния и она полностью сгорает. Когда пришли разобрать пожарище, то обнаружили, что вся утварь погибла, кроме одной единственной иконы, которая висела в уголочке. Это был список с чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Она не только не пострадала от огня, но с ней произошло чудо — к ней прилипли монетки.

Видимо, рядом стоял ящик для пожертвований. К иконе прилипли раскалившиеся от огня грошики — самые мелкие монеты того времени», - рассказал отец Богдан Полевой.

После этого часовню быстро восстанавливают, а икону, получившую после пожара название «Всех скорбящих Радость (с грошиками)», помещают на видное место. Весть об уцелевшей иконе быстро распространяется по окрестностям. Естественно, сюда устремляются верующие, и начинают происходить чудесные исцеления. Отец Богдан Полевой рассказал, что удалось найти брошюру дореволюционного издания, где описываются случаи выздоровления от тяжелых недугов. После этого икону причисляют к списку чудотворных икон.

«Это первая и единственная до сих пор чудотворная икона, чудо с которой произошло именно в Петербурге»,

- отметил настоятель храма.

После этого рядом с часовней строится храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость (с грошиками)».

В советские времена храм был полностью уничтожен, фактически стерт с лица земли. От него остался только фундамент. С 1990-х годов начинается его восстановление по сохранившимся рисункам и фотографиям. Сейчас завершается роспись стен. В часовне находится копия чудотворной иконы, а сама она последние 70 лет хранится в соседнем храме Святой Троицы «Кулич и Пасха» у метро Пролетарская. После освящения восстановленного храма икона должна вернуться на прежнее место.

В подвале храма создан современный музей, рассказывающий об истории храма и его святынях.

Вместе с восстановлением храма полностью преобразилась пространство вокруг него. Здесь появилась удивительно красивая набережная с пешеходной дорожкой для прогулок, причал, детский городок, фонтан, небольшой парк.

«Храм преобразил микрорайон. Раньше люди проезжали мимо этого места и отворачивались. Сейчас это центр притяжения»,

- с гордостью сказал настоятель.

Рядом с храмом находится могила Матроны Петровны Мыльниковой, которую в народе прозвали Матроной-Босоножкой, так она ходила босиком. Сейчас идет работа по ее канонизации. Она родилась в 1814 году в деревне Ваниной Костромской губернии в крестьянской семье. После гибели на войне мужа она полностью посвящает себя Богу. Последние 15 лет старица жила возле часовни. Рассказывают, что в день она принимала до 200 человек. Все, что ей дарили, она отдавала в монастыри и в детские приюты.

О том, насколько почитали Матрону-Босоножку в Санкт-Петербурге, можно судить хотя бы по тому, что в день ее похорон в 1911 году проститься с ней, как рассказывали в газетах того времени, пришло от 20 до 25 тысяч человек.

Сохранилась переписка с царской семьей, которая преподносила Матроне подарки. Интересно, что возле храма не был похоронен ни один настоятель, так как земля принадлежала не церкви, а царскому двору. Для Матроны-Босоножки было сделано исключение: было получено согласие от императора.

Советская власть пыталась скрыть захоронение Матроны. На этой территории был устроен склад отходов производства.

«Могилу долго не могли найти. Экскаваторщик уже почти отказался, но бабушки взмолились, попросили попробовать последний раз. И тут послышался лязг. Оказалась, могила. По фотографиям было известно, как выглядел гроб, в котором была похоронена Матрона-Босоножка. Гроб был подарен царской семьей. Вскрывать его мы не стали, так как Матрона официально пока не прославлена в лике святых»,

- рассказал отец Богдан.

По его словам, с момента восстановления могилы Матроны-Босоножки у него накопилась целая папка свидетельств людей, которые уверены, что им помогла именно петербургская старица.

Когда мы приехали в храм, был мрачный питерский день, характерный для поздней осени. Настоятель храма рассказал, что были воссозданы пять украшенных горным хрусталем крестов. Он очень жалел, что мы не увидели храм в солнечный день, когда лучи отражаются в хрусталиках крестов и кажется, что весь храм светится разными огнями.

Я скептически отнеслась к этому замечанию, предполагая сильное преувеличения относительно свечения крестов. Когда наш визит подходил к концу, и организаторы тура настойчиво просили журналистов пройти в автобус, из-за облаков несмело выглянул солнечный лучик. И я вдруг увидела, как над церковью, словно на новогодней елке, зажглись разноцветные огоньки. Увидев мой восторг, отец Богдан разочарованно заметил, что это все — только слабое подобие того, что можно увидеть в солнечный день.

В Лавру на дегустацию

Четырехдневный пресс-тур завершился посещением Александро-Невской Лавры. В конце этого года планируется закрыть на реставрацию Троицкий собор. Нам показали те церкви, которые будут открыты во время реставрации главного храма.

Благовещенская церковь стала первом каменным храмом монастыря, вокруг которого формировалась Александро-Невская Лавра. Именно сюда Петр I под звон колоколов и пушечные выстрелы лично перенес мощи Александра Невского, которые хранились во Владимире. Позднее, когда был построен Троицкий собор, мощи были перенесены в главный храм Лавры. После закрытия Троицкого собора на реставрацию мощи Александра Невского планируется вернуть в Благовещенскую церковь.

В советское время на территории Александро-Невской Лавры был создан Государственный музей городской скульптуры. Возвращение зданий церкви происходило постепенно. Только весной 2021 года в верхнем храме Благовещенской церкви впервые за последние 88 лет была совершена божественная литургия. В нижнем храме Благовещенской церкви находится могила Александра Суворова.

На территории Лавры есть странное кладбище, где похоронены красноармейцы. После революции монастырь лишился своих земель и утратил контроль над захоронениями. Место было престижным, и здесь хоронили революционеров, красноармейцев. Я случайно наткнулась на могилу сандружинницы Маруси Мудрецовой.

В Александро-Невской Лавре работает множество мастерских – иконописная, ювелирная, реставрационная, фарфоровая, швейная, столярная, есть свои гостиницы, центр по приему паломников, экскурсионное бюро. С 2019 года в монастыре производят свой сыр.

Для нас вкусным «гвоздем программы» стала дегустация местных сыров, которые продаются в монастырской лавке. Правда, цены на местную продукцию вполне сравнимы с ценами на хороший сыр из Европы - примерно 1,5 – 2 тысячи рублей за килограмм. В среднем каждый день сыроварня производит 50 килограммов сыра.

В монастыре можно заранее заказать дегустацию, на которой подробно расскажут о местной продукции и, естественно, дадут попробовать. Александр, который провел для нас презентацию монастырских сыров, утверждал, что сыр производят только из качественного молока. Сырье обязательно проверяют уже в монастыре.

«Если молоко нас не устраиваем, мы его возвращаем. Мы не делаем из плохого молока плохой продукт»,

- заметил Александр.

Сыры оказались с широкой вкусовой палитрой, от классических до весьма оригинальных. Удивили несколько видов творожных сыров, сделанных по швейцарским рецептам. После дегустации мало кто остался равнодушным и не приобрел в монастырской лавке вкусную продукцию монастырского производства.

За четыре дня нам удалось столько увидеть, узнать, почувствовать, что поначалу я плохо представляла, как сжать несжимаемое до размера обычной статьи. Несмотря на крайне насыщенную программу нашей поездки, самым важным для меня стала даже не информационная и безусловно очень интересная составляющая тура, а какие-то иные, не всегда зримые пласты нашей культуры и истории, к которым можно прикоснуться только через судьбы людей. Судьбы удивительные, чаще трагичные, но всегда исполненные каким-то высшим смыслом, до конца постигнуть и разгадать который, как мне кажется, у нас никак не получается...