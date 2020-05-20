За сутки в Карелии обезврежен 51 взрывоопасный предмет

Специалисты группы разминирования и взрывоопасных работ петрозаводского отряда Карельской республиканской поисково-спасательной службы, за 19 мая в двух районах республики изъяли 51 взрывоопасный предмет времен ВОВ, сообщает паблик Государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения,

По информации оперативных дежурных, 19 мая саперы из подразделения разминирования и взрывоопасных работ петрозаводского отряда КРПСС выезжали в Медвежьегорский район с целью изъятия и последующего уничтожения взрывоопасных предметов времен ВОВ.

Так, в лесном массиве рядом с автодорогой «Кола» в районе станции Масельгская были обнаружены: 31 минометная мина калибром 82 мм, минометная мина калибром 120 мм, артиллерийский снаряд калибром 122 мм, 4 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, артиллерийский снаряд калибром 45 мм, 8 ручных гранат РГД-33, мина ТМ-35 и мина ТМД-40. Боеприпасы были найдены сотрудниками организации, которая в настоящее время выполняет здесь работы по очищению территории от взрывоопасных предметов. Для изъятия и уничтожения опасных находок после их обнаружения обратились в КРПСС.

В этот же день еще 3 взрывоопасных предмета времен ВОВ было изъято и уничтожено саперами в Питкярантском районе. В лесном массиве около деревни Лункулансаари местный житель обнаружил 3 минометные мины калибром 82 мм, после чего обратился в местную полицию.

Все взрывоопасные предметы уничтожены саперами в тот же день на специализированных площадках при помощи специального оборудования.