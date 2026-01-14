За пять лет в Карелии построили более 40 медпунктов

Восемь врачебных амбулаторий и девять фельдшерско-акушерских пунктов возвели в 2025 году. По словам руководителя регионального минздрава, некоторые уже функционируют, другие получили лицензию и скоро откроются.

Новые ФАПы появились в поселках Пийтсиеки Суоярвского округа, Матросы и Святозеро Пряжинского района, Коткозеро Олонецкого района, Пушной Беломорского округа, Пудожгорский и Подпорожье Пудожского района, Пуйккола Сортавальского округа, Мийнала Лахденпохского округа.

Амбулатории построили в Ильинском Олонецкого района, Кончезеро, Кяппясельге и Гирвасе Кондопожского района, Мелиоративном, Деревянном, Деревянке Прионежского района и в Шальском Пудожского района.

Два дополнительных ФАПа строят в Кубово и Колово в Пудожском районе, так как при проведении аукциона удалось сэкономить деньги. На объектах рабочие начинают проводить внутренние работы.

В Минздраве уточнили, что с 2020 по 2025 год в регионе возвели 42 ФАПа и амбулатории.