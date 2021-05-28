За май саперы обезвредили в Карелии 45 взрывоопасных предметов

За май специалистами группы по разминированию и взрывоопасным работам петрозаводского отряда Карельской республиканской поисково-спасательной службы изъято и уничтожено 45 взрывоопасных предметов, один учебный артиллерийский снаряд и один корпус минометной мины без взрывчатого вещества времен ВОВ, сообщает паблик «Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН».

Саперами петрозаводского подразделения совершено 11 выездов. Работы проводились в Сортавальском, Лоухском, Суоярвском, Питкярантском и Прионежском районах, а также в Петрозаводске.

Предметы найдены при самых разных обстоятельствах. Трижды жителями республики в лесу, дважды при строительстве дорог и зданий, трижды при работах на дачных и садовых участках. Три раза ВОПы обнаружены в процессе поиска и захоронения останков погибших воинов. Артиллерийский учебный снаряд нашли жители города в районе улицы Шотмана на Товарной станции в Петрозаводске. // Фото: vk.com