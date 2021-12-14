Юный петрозаводчанин разместил объявление и стал жертвой мошенника

В полицию Петрозаводска обратился 16-летний житель карельской столицы. Он рассказал о том, что стал жертвой мошенников, ущерб составил 7200 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Юноша пояснил, что разместил в Интернете объявление о продаже старого холодильника. Сразу же откликнулся потенциальный покупатель, который попросил молодого человека сообщить ему данные банковской карты, трехзначный код и пароль подтверждения из СМС. Юноша, не задумываясь, раскрыл все сведения. После этого с его карты были списаны деньги.

Сотрудники полиции проверяют обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.